На Пушкинской площади 23-летний молодой человек получил ножевые ранения

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Неизвестный нанес несколько ударов ножом молодому человеку на Пушкинской площади. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

В Москве 23-летнего человека ранили ножом на Пушкинской площади. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

"На службу "02" со службы "03" поступило сообщение о ножевом ранении на Пушкинской площади в районе дома 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции был обнаружен молодой человек, 1993 года рождения, с колото-резаным ранением и в состоянии алкогольного опьянения. Для оказания помощи он был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный во время ссоры нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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