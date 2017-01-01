Появилось видео из подвергшегося нападению стамбульского клуба

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Торжества в Турции омрачил теракт. В первые же часы нового года неизвестный открыл стрельбу в одном из ночных клубов Стамбула. По последним данным, погибли 39 человек. Соболезнования в связи с трагедией Реджепу Эрдогану выразил Владимир Путин. По его словам, трудно представить более циничное преступление. Президент подчеркнул, Россия была и остаётся надёжным партнёром Турции в борьбе в терроризмом.

Видео из ночного клуба "Рейна" было сделано за несколько минут до трагедии, отметил "ТВ Центр". Отпраздновать Новый год здесь собрались почти 800 человек. На кадрах видно, как к заведению подбегает человек с автоматом, делает несколько выстрелов, убивает двоих и заходит внутрь.

"Я стояла спиной, мой муж сказал, чтобы я падала на землю. Мы были рядом с окнами, муж прикрыл меня своим телом. Этот человек открыл огонь из автоматов. Все было как в тумане, я потеряла сознание. Затем появился спецназ и освободил нас. Моего мужа ранили в трех местах", - рассказала очевидица событий Синем Уянык.

Злоумышленник, открывший огонь в ночном клубе, по последним данным, убил 39 человек. Среди них оказались 16 иностранцев. Около 70 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы. Власти назвали целью теракта – посеять в стране хаос.

"Перед входом террорист жестоко расправился с полицейским, затем застрелил еще одного человека и вошел внутрь. Там он самым беспощадным образом открыл огонь по невинным людям, которые собрались, чтобы отпраздновать Новый год и весело провести время. Безусловно, это теракт", - заявил губернатор Стамбула Васип Шахин.

Поначалу местные СМИ сообщали, что террористов было трое. А в клуб они якобы вошли в костюмах Санта-Клаусов. Власти, располагающие достаточным количеством видео нападения, пока эту информацию не подтвердили.

"Согласно нашей информации, злоумышленник действовал один. Там не было нескольких боевиков. На нем было пальто и брюки. Как нам сообщили, после того как он вошел внутрь и открыл огонь по людям, уже в самом клубе он попытался переодеться и сбежать. Сейчас мы проверяем эту информацию", - сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

На кадрах видно, как нападавший сбросил с себя верхнюю одежду. Он явно все продумал, и сдаваться не собирался. В СМИ предполагают, что, переодевшись, террорист мог остаться в самом ночном клубе, растворившись среди его посетителей. Полиция отрабатывает и эту версию. Поиски продолжаются.

Александр Огородников, "ТВ Центр"