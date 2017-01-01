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В Дании умер старший из рода Романовых князь Димитрий Романович. Ему было 90 лет. О его кончине сообщила супруга, княгиня Феодора Алексеевна.

В Дании умер старший из рода Романовых князь Димитрий Романович. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его супругу княгиню Феодору Алексеевну.

Димитрий Романович умер в больнице вечером 31 декабря. Князю было 90 лет. Он был правнуком по прямой линии императора Николая I.

Князь родился 17 мая 1926 года в Антибе, где его родители находились в эмиграции. Димитрий Романович был историком и писателем. Он возглавлял благотворительный фонд семьи Романовых, который помогал российским больницам и детским домам. В Москве в последний раз князь был в октябре 2016 года. Ему был вручен орден Александра Невского за заслуги в распространении за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России.