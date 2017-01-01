Глава оборонного комитета Рады прострелил ногу пьяному в канун Нового года

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Глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский за несколько часов до наступления нового года попал в дорожный конфликт. Дорожный хам ударил депутата бутылкой по голове, а тот, в свою очередь, прострелил обидчику ногу.

Глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский стал участником дорожного конфликта, в ходе которого применил оружие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на страницу депутата в Facebook.

Депутат посетовал, что предновогодний вечер прошел для него очень обидно. Инцидент, по его словам, произошел около 17:00. Пашинский возвращался домой и чуть не въехал в машину с выключенными световыми приборами на лесной дороге. Депутат вышел из автомобиля, чтобы сделать замечание нарушителю.

"Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в ​​руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, я сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападавшего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу", - говорится в сообщении в соцсети.

Депутат отметил, что вместе с женой перевязал рану нападавшему, и вызвал скорую и полицию. Сам парламентарий, по собственному утверждению, "почти в норме".

"Нападающий в больнице приходит в себя. Полиция разбирается что это было", - отметил Пашинский.

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