Сотрудники МЧС спасли девять человек при пожаре на юго-западе Москвы
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Сотрудники МЧС спасли девять человек из пожара на юго-западе Москвы. Возгорание произошло 1 января на пятом этаже дома на улице Архитектора Власова. Среди спасенных - один ребенок. Эксперты МЧС устанавливают причину возгорания на месте происшествия.
При пожаре в квартире на юго-западе Москвы были спасены девять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Москвы.
Возгорание произошло 1 января в квартире на пятом этаже дома по адресу: улица Архитектора Власова, 13. На место происшествия прибыли несколько пожарно-спасательных подразделений, которые ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
"В ходе ликвидации пожара из горящей квартиры и с вышележащих этажей сотрудники МЧС спасли девять человек. В числе спасенных - один ребенок", - сообщили в пресс-службе МЧС.
С нижних этажей дома были выведены 15 человек. Эксперты ведомства на месте происшествия устанавливают причины возгорания.
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