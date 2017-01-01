Собянин поблагодарил за обеспечение безопасности в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации праздничных мероприятий в столице, а также всех, кто обеспечивал безопасность. Глава города отметил, что в праздновании Нового года в городе приняли участие более 3 миллионов человек.

В праздновании Нового года в Москве приняли участие более 3 миллионов человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В новогодних гуляниях в Москве приняли участие больше 3 млн человек. Все прошло без чрезвычайных ситуаций — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2017 г.

Мэр также выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации мероприятий и обеспечивал безопасность в городе. Собянин поздравил всех с наступившим 2017 годом.

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