Украинские пограничники задержали россиянина в аэропорту Киева

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Украинские пограничники в международном аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, разыскиваемого по линии Интерпола. Его подозревают в участии в террористической группировке. В настоящее время задержанный передан подразделению Национальной полиции Украины.

В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники во время оформления рейса "Стамбул-Киев" задержали россиянина, разыскиваемого по линии Интерпола. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанного передали подразделению Национальной полиции Украины. Проводятся мероприятия в соответствии с украинским законодательством.

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