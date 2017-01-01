Медведев провел телефонный разговор с премьером Турции

Теги: Политика медведев турция терроризм россия

Глава российского правительства Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Медведев выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. Премьеры также затронули тему предстоящих двусторонних контактов.

Глава правительства Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Стамбуле. Главы правительств России и Турции подчеркнули важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма", - говорится в сообщении.

Ранее Медведев направил Йылдырыму телеграмму с соболезнованиями. В ней подчеркивается, в частности, что лица, организовавшие теракт, должны понести заслуженное наказание.

В телефонном разговоре главы правительств также затронули тематику предстоящих двусторонних контактов.

Читайте также:

Появилось видео из подвергшегося нападению стамбульского клуба

Жертвами теракта в Стамбуле стали 39 человек