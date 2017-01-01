Медведев провел телефонный разговор с премьером Турции
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Медведев выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. Премьеры также затронули тему предстоящих двусторонних контактов.
Глава правительства Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
"Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Стамбуле. Главы правительств России и Турции подчеркнули важность совместной борьбы с угрозами международного терроризма", - говорится в сообщении.
Ранее Медведев направил Йылдырыму телеграмму с соболезнованиями. В ней подчеркивается, в частности, что лица, организовавшие теракт, должны понести заслуженное наказание.
В телефонном разговоре главы правительств также затронули тематику предстоящих двусторонних контактов.
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