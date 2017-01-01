Порошенко заявил, что "украинская оккупация - это временно"

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, заявил, что "украинская оккупация - это временно". В новогодние праздники украинский лидер находится с рабочим визитом в Донецкой области.

Президент Украины Петр Порошенко вызвал неоднозначную реакцию своим выступлением перед военнослужащими в Мариуполе. Украинский лидер, по всей видимости оговорившись, заявил, что "украинская оккупация - временна", и украинцы обязательно объединятся. Об этом, в частности, рассказала газета "Известия".

"Дорогие наши соотечественники, украинская оккупация - временна. Мы обязательно объединимся. Украина едина, и мы - едины", - заявил Порошенко.

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