17:19, 01 января 2017

Собянин пригласил бесплатно посетить музеи Москвы

Теги:  Культура  собянин  выставка  музей  москва

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в период новогодних праздников музеи и выставочные залы Департамента культуры работают бесплатно. Глава города пригласил всех желающих посетить выставки со 2 по 8 января.

В период новогодних праздников выставочные залы и музеи Департамента культуры Москвы работают бесплатно. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

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