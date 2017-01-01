Собянин пригласил бесплатно посетить музеи Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в период новогодних праздников музеи и выставочные залы Департамента культуры работают бесплатно. Глава города пригласил всех желающих посетить выставки со 2 по 8 января.
В период новогодних праздников выставочные залы и музеи Департамента культуры Москвы работают бесплатно. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
В новогодние каникулы, уже по традиции, выставочные залы и музеи департамента культуры Москвы работают бесплатно. Приходите со 2 по 8 января— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2017 г.
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