Высланные из США российские дипломаты вылетели в Москву

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Покидающие США российские дипломаты вылетели в Москву спецрейсом из Вашингтона. Как сообщили в пресс-службе российского посольства, на борту самолета находятся все, кто должен был отбыть из американской столицы 1 января.

Покидающие США российские дипломаты вылетели спецрейсом из Вашингтона в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы посольства России в Соединенных Штатах.

"Самолет взлетел", - сказал он.

Дипломат также уточнил, что на борту спецрейса находятся все, кто должен был отбыть из Вашингтона 1 января.

США 29 декабря объявили о введении новых санкций в отношении России. Кроме того, в Вашингтоне решили выслать из страны 35 российских дипломатов. Им было предписано в течение 72 часов покинуть территорию Соединенных Штатов.

В ответ МИД России предложил президенту объявить персонами нон грата 35 дипломатов из США. Однако Владимир Путин это предложение не поддержал.

Президент выразил сожаление в связи с подобным окончанием работы администрации Барака Обамы. Путин подчеркнул, что Россия оставит за собой право на ответные меры, однако дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будет выстраивать исходя из политики администрации Дональда Трампа.

"Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", - заявил Путин.

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