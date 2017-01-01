В Дагестане снят действовавший с двух часов ночи режим КТО

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Режим контртеррористической операции, введенный в 2:15 в дагестанском селе Ярык-Су, снят. По данным источника в Национальном антитеррористическом комитете, в результате спецоперации уничтожены двое боевиков из так называемой "хасавюртовской" группировки.

В дагестанском селе Ярык-Су снят режим контртеррористической операции, введенный 1 января в 2:15 по московскому времени. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике.

"Режим контртеррористической операции, введенный 1 января в 2:15 по московскому времени в селе Ярык-Су Новолакского района Дагестана, снят. Силовики завершили спецмероприятия", - сказал он.

В ходе спецоперации были уничтожены двое боевиков так называемой "хасавюртовской" банды. Кроме того, ранения получили трое представителей силовых структур, однако "данная информация уточняется".

"По предварительным данным, ликвидированы Магомед Султанов, 1989 года рождения, - уроженец села Комсомольское Кизлярского района, известный среди боевиков как Ибрахим, и Анвар Гаджиев - выходец из села Алмак Казбековского района, известный в бандитском кругу как Абдурахман", - уточнил представитель НАК.

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