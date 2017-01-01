В Бразилии мужчина устроил стрельбу на вечеринке, убив жену и восьмилетнего сына

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Неизвестный совершил вооруженное нападение на вечеринке в одном из домов бразильском городе Кампинас. Погибли одиннадцать человек. Сам нападавший застрелился.

Неизвестный застрелил 11 человек на вечеринке в одном из домов в бразильском городе Кампинас. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По ее данным, погибли 11 человек. Сам нападавший застрелился. В полиции полагают, что нападавший был был взбешен расставанием со своей женой, которая была среди убитых. Местные СМИ сообщили, что их общий восьмилетний сын также погиб.

Всего стрелок ранил 15 человек. Из них несколько находятся в критическом состоянии.

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