Американские сенаторы пригрозили санкциями лично Путину

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Три члена американского Сената заявили, что США намерены ввести более жесткие санкции в отношении России. По их словам, ограничительные меры коснутся как некоторых секторов экономики, так и лично президента России Владимира Путина и его окружения.

Три члена американского Сената - Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар - в канун Нового года совершили рабочую поездку на юго-восток Украины. В интервью украинской службе "Радио Свобода" они пообещали ужесточить санкции в отношении России.

"Мы собираемся в следующем году ввести новые санкции, помимо тех, которые существуют сейчас, которые затронут энергетический сектор и банковский сектор, и в которых будут названы не только ФСБ и ГРУ и их руководители, но лично президент Путин и его ближайшее окружение", – заявил сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

В свою очередь, другой сенатор от республиканцев Джон Маккейн, по данным Reuters, передал личное послание президенту России. Он заявил, что украинский народ никогда не будет побежден.

"Вы никогда не победите украинский народ и не лишите его независимости и свободы", - заявил Маккейн.

Соединенные Штаты 29 декабря ввели новые санкции в отношении России. В Вашингтоне также решили выслать из страны 35 российских дипломатов. Им было предписано в течение 72 часов покинуть территорию Соединенных Штатов.

Президент России, в свою очередь, выразил сожаление в связи с подобным окончанием работы администрации Барака Обамы. Глава государства заявил, что российская сторона не станет высылать из России никого из американских дипломатов. Путин подчеркнул, что Россия оставит за собой право на ответные меры, однако дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будет выстраивать исходя из политики администрации Дональда Трампа.

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