В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка

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В результате террористической атаки на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле погибла россиянка. Эти данные подтвердили в нашем генконсульстве в Турции. Речь идёт о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана. В диппредставительстве подчеркнули, что среди раненых россиян нет.

В генконсульстве России в Стамбуле рассказали, что одной из жертв теракта в новогоднюю ночь в Турции стала россиянка. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего жертвами турецкого теракта стали 39 человек, в том числе граждане Канады, Франции, Саудовской Аравии. Ещё 65 человек были госпитализированы, состояние некоторых оценивается как критическое. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым лично навестил пострадавших. Он также опроверг информацию о том, что террорист попал в клуб в костюме Санта-Клауса, как сообщалось ранее. По словам премьера, злоумышленник после расстрела людей бросил своё оружие прямо в ночном заведении и скрылся. Йылдырым подчеркнул, что сбежать преступнику помогла паника, которая охватила присутствовавших на вечеринке.

"Ужас, который произошел в нашей стране, может произойти завтра в любом другом государстве. Ни одна страна не защищена от этих террористических атак. Никто не может сказать: "у нас нет никакого терроризма". Это произошло перед праздниками в Германии. И это всё происходило и происходит во многих странах. Единственное, что мы можем сказать, что террор не имеет никакой религии. Терроризм есть терроризм. А наличие двойных стандартов в борьбе с ним не приведет к успеху, а наоборот, ослабит борьбу", - отметил премьер-министр Турции.

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