Самолет с высланными из США дипломатами прибыл в Москву

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В Москву из США прибыл спецборт, который доставил сотрудников российских дипмиссий, объявленных персонами нон грата после введения Вашингтоном новых санкций против нашей страны. Самолёт приземлился в столичном аэропорту "Внуково" этой ночью.

Минувшей ночью в Москве приземлился самолёт с российскими дипломатами, высланными из США. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ил-86 лётного отряда "Россия", обслуживающего первых лиц государства, был специально прислан в Вашингтон. Всего CША покинули 96 россиян - не только наши дипломаты, но и их семьи. Администрация Барака Обамы под занавес его пребывания в Белом Доме ввела новые санкции в отношении России 29 декабря. Поводом назвали кибератаки которые устроили якобы "русские хакеры" в период выборов президента США. Под ограничения частично попали Федеральная служба безопасности и Главное управление Генштаба Вооруженных Сил.

Владимир Путин назвал такие действия американской стороны провокационными. Россия, как заявил президент, не станет принимать ответные меры в виде высылки из нашей страны дипломатов США. Детей работников американского посольства глава государства пригласил на ёлку в Кремль.

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