Конгресс США намерен помешать Трампу отменить санкции против России

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Если избранный президент США Дональд Трамп захочет отменить антироссийские санкции, введенные Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны американского Конгресса. Об этом заявил член палаты представителей, демократ Адам Шифф.

В команде избранного президента США Дональда Трампа выразили сомнения в оправданности и соразмерности действий, которые предприняла нынешняя администрация Барака Обамы в отношении российских дипломатов.

Представитель штаба Трампа и будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал эти меры "политическим возмездием", а не дипломатическим ответом. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ABC. Спайсер отметил, что непонятно, почему так много официальных российских лиц было выдворено из Америки. По его словам, на следующей неделе Трамп планирует встретиться с представителями разведки США, чтобы получить полную информацию о кибератаках. Но в целом Дональд Трамп не согласен с политикой Барака Обамы и уже намерен отменить многие решения своего предшественника, подчеркнул Спайсер.

"В первый день после инаугурации Дональд Трамп подпишет целый ряд приказов, включая те, которые "отменяют многие акты и меры, принятые этой администрацией Барака Обамы за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест", - отметил Шон Спайсер.

Между тем, член палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что если избранный президент США решит отменить санкции, введенные администрацией Барака Обамы в отношении Москвы, то он столкнется с "решительной реакцией" со стороны Конгресса. "Честно говоря, мы (в Конгрессе) не думаем, что уже предпринятых мер достаточно для сдерживания (России), и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со стороны обеих партий, направленную на усиление санкций", - приводит его слова ТАСС.

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