По факту обрушения дома в Казахстане возбуждено дело

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Жертвами обрушения многоэтажного дома в Казахстане, по последним данным, стали девять человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ЧП могло произойти из-за взрыва котла отопления.

В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана в ночь на 2 января обрушился многоэтажный дом. Погибли девять человек. В настоящее время работы по разбору завалов продолжаются, передает ТАСС.

Предварительная версия ЧП - взрыв котла отопления, сообщили в штабе. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия.

"Ставится задача добраться до подвального помещения, где находился котёл отопительной системы, который и привёл к этому несчастному случаю. Это требуется, чтобы провести соответствующие экспертизы, определить причины возникшей ситуации, в результате чего произошёл взрыв этого котла, для того, чтобы принять соответствующие меры по устранению не только последствий, но и причин", - сказал глава региона Нурмухамбет Абдибеков.