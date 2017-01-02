11:20, 02 января 2017

В центре Москвы женщина воткнула пинцет в шею супругу

Теги:  полиция  Происшествие  москва

В Москве выясняют обстоятельства семейной ссоры, которая произошла в гостинице на улице Грузинский Вал. Женщина поранила пинцетом своего супруга, после чего сама вызвала полицию.

В гостинице "Карат" на улице Грузинский Вал в Москве женщина ранила супруга пинцетом в шею. Об этом сообщает Life. По данным портала, после этого она сразу же вызвала экстренные службы. Сейчас женщину допрашивают следователи, за жизнь ее мужа борются врачи.

Другие новости

В других СМИ