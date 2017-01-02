В центре Москвы женщина воткнула пинцет в шею супругу
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В Москве выясняют обстоятельства семейной ссоры, которая произошла в гостинице на улице Грузинский Вал. Женщина поранила пинцетом своего супруга, после чего сама вызвала полицию.
В гостинице "Карат" на улице Грузинский Вал в Москве женщина ранила супруга пинцетом в шею. Об этом сообщает Life. По данным портала, после этого она сразу же вызвала экстренные службы. Сейчас женщину допрашивают следователи, за жизнь ее мужа борются врачи.