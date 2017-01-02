Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

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Популярный мессенджер WhatsApp в скором времени окажется недоступным для миллионов пользователей, которые пользуются устаревшими телефонами. Об этом сообщают британские СМИ.

Обладателей устаревших смартфонов лишат мессенджера WhatsApp. Как сообщает Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения, речь идет, в частности, об iPhone 3GS, смартфонах Windows Phone 7 и телефонах с операционной системой Android версий 2.1 и 2.2.

Отмечается, что эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в WhatsApp. По данным СМИ, мессенджером пользуются более миллиарда человек.