11:55, 02 января 2017

В Москве умер чемпион Европы по футболу Виктор Царев

Теги:  Спорт  футбол  смерть

В столице скончался известный советский футболист и тренер, чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССР в составе московского "Динамо" Виктор Царев. Ему было 85 лет.

Московское "Динамо" в микроблоге Twitter объявило о кончине бывшего футболиста клуба и сборной СССР Виктора Царева.

В составе "Динамо" Царев четыре раза становился чемпионом СССР, а в составе сборной стал чемпионом Европы в 1960 году.

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