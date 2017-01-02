В Москве умер чемпион Европы по футболу Виктор Царев

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В столице скончался известный советский футболист и тренер, чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССР в составе московского "Динамо" Виктор Царев. Ему было 85 лет.

Московское "Динамо" в микроблоге Twitter объявило о кончине бывшего футболиста клуба и сборной СССР Виктора Царева.

Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 января 2017 г.

В составе "Динамо" Царев четыре раза становился чемпионом СССР, а в составе сборной стал чемпионом Европы в 1960 году.