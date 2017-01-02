Группировка ИГ взяла ответственность за теракт в Стамбуле

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Ответственность за теракт, произошедший в новогоднюю ночь в Стамбуле, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Жертвами атаки стали 39 человек, еще несколько десятков граждан получили ранения. Среди погибших была одна гражданка России.

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена на территории России – прим. ред.) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщает в понедельник Reuters.

Ранее в генконсульстве России в Стамбуле рассказали, что одной из жертв атаки в новогоднюю ночь стала россиянка. Всего жертвами турецкого теракта стали 39 человек, в том числе граждане Канады, Франции, Саудовской Аравии. Ещё 65 человек были госпитализированы, состояние некоторых оценивается как критическое.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым лично навестил пострадавших. Он также опроверг информацию о том, что террорист попал в клуб в костюме Санта-Клауса, как сообщалось ранее. По словам премьера, злоумышленник после расстрела людей бросил своё оружие прямо в ночном заведении и скрылся. Йылдырым подчеркнул, что сбежать преступнику помогла паника, которая охватила присутствовавших на вечеринке.