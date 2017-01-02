Высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву

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В Москву этой ночью вернулись российские дипломаты и их семьи, которых по решению американских властей выслали из США. На родину их доставил самолет специального летного отряда "Россия". Собрать вещи наши сотрудники должны были буквально за пару дней – и все это накануне Нового года.

Ил-96 специального летного отряда "Россия" приземляется во "Внуково" глубокой ночью. На борту - 35 российских дипломатов и их семьи. Всего около ста человек. Среди спускающихся по трапу и те, кто пока далек от политики. Сегодня этих маленьких пассажиров волнует лишь один вопрос - почему на этот раз они так необычно встретили новый год, буквально на чемоданах, передает "ТВ Центр".

На сборы было дано 72 часа. Сотрудники посольства России в Вашингтоне, генконсульства в Сан-Франциско, а также специалисты разведуправления, теперь входящего в состав Генштаба. Все они с 29 декабря 2016 года в Америке - персоны нон грата. Причем, их опасность для американского общества определил лично президент. В официальном заявлении Обама утверждал, что эти решения были приняты "в ответ на зловредную киберактивность России" и на "преследования" американских дипломатов в Российской Федерации.

Обаме уже несколько месяцев кажется, что за кибератаками на сайты различных ведомств стоят русские хакеры. Чуть ли не еженедельно он грозится представить доказательства, но до сих пор лишь сотрясает воздух. Москва, имея все основания дать симметричный ответ, американских дипломатов из нашей страны не выслала.

На демарш заокеанского коллеги Владимир Путин заметил, что не будет опускаться до уровня кухонной дипломатии, поздравил Барака Обаму с новым годом и пригласил детей сотрудников американской дипмиссии на кремлевскую елку. Тем самым обескуражив мировое сообщество. Даже проамериканские аналитики интерпретировали этот жест как пощечину Обаме, который за три недели до ухода из Белого дома, хромая, размышляет - как бы еще насолить Москве.

Избранный президент США придерживается диаметрально противоположного мнения. Трамп русского следа в кибератаках не находит, полагая, что нужно разобраться с внутренними проблемами. По поводу жеста Владимира Путина высказался кратко: "Я всегда знал, что он очень умный человек!" Трамп сейчас в затруднительном положении. С учетом всего сделанного уходящей администрацией, нормализовать отношения с Москвой будет очень сложно. Тем более, что демократы и даже часть республиканцев в Конгрессе открыто заявляют, что в российском вопросе - не союзники избранному президенту. Возможно, поэтому Трамп так высоко оценил реакцию Владимира Путина. Россия не поддается на провокации. Наоборот, готовится к конструктивному диалогу, который можно будет начать уже через несколько недель.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".