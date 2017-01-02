Турецкая полиция рассказала о подозреваемых в теракте в Стамбуле

Теги: Теракт взрыв турция стамбул

К посольству Турции москвичи в понедельник несут цветы в память о погибших во время теракта в Стамбуле. Люди зажигают свечи и отправляют записки с соболезнованиями. Жертвами нападения в новогоднюю ночь стали 39 человек, среди погибших одна россиянка. У турецких следователей появились новые данные о подозреваемых.

Никаких имён жертв теракта в ночном клубе власти Турции пока не раскрывают. Продолжается опознание тел погибших. Информация о том, что среди убитых может оказаться россиянка, пришла не сразу. Сначала её предварительно посчитали гражданкой Азербайджана. Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с турецкими следователями, передает "ТВ Центр".

"По предварительной информации, в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле погибла одна российская гражданка. На данный момент происходят следственные мероприятия по установлению личности. Фамилия не будет разглашаться. Родственники уже прибыли в Стамбул для опознания. Как эти процедуры завершатся, мы уже с точностью сможем сказать или опровергнуть эту информацию о гибели российской гражданки", - рассказал пресс-атташе генконсульства России в Стамбуле.

Ночной клуб "Рейна" находится в очень спокойном районе Стамбула. И популярен у местных жителей и туристов. В новогоднюю ночь там было очень много посетителей, которые отмечали праздник. Нападавший был один. Стрельба застала людей врасплох.

"Сначала он выстрелил один раз. И я подумал, что это был какой-то пьяный. Но несколько секунд спустя мы услышали автоматные очереди. После первого выстрела мы уже лежали на полу. Я сел под стол. Он стрелял не в воздух, а вниз. И если бы я лежал на полу, он бы просто изрешетил меня. Я упал и притворился мёртвым, поэтому он не стал добивать меня", - говорит гражданин Ливана Франсуа Аль-Асмар.

Террорист был вооружён автоматом. И стрельбу открыл ещё на входе в клуб. Убил охранника. Проник внутрь, и открыл огонь по людям. Позже следователи обнаружили более 70 стреляных гильз. Данные о том, что у преступника были сообщники, опровергнуты полицией. Как и то, что он был в костюме Деда Мороза.

"По нашей информации, нападавший был один, без сообщников. Он был одет в куртку и брюки. Он вошёл внутрь и открыл стрельбу. У нас есть информация, что он переоделся перед тем, как выйти на улицу. Мы продолжаем собирать информацию", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Несмотря на то, что полиция прибыла на место очень быстро, преступнику удалось скрыться. Около 60 раненых были оперативно доставлены в ближайшие больницы. Помимо 11 погибших граждан Турции, остальные жертвы - иностранные туристы из 15 стран: семеро - из Саудовской Аравии, трое иракцев и трое ливанцев, по двое - из Туниса, Индии, Марокко и Иордании. По одному из Канады, Израиля, Сирии и Кувейта. Местные жители до сих пор не могут поверить, что в столь спокойном районе Стамбула могла произойти такая трагедия.

Сутки спустя ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России и многих других странах группировка "Исламское государство". При этом в их заявлении, опубликованном в сети, Турция - полностью мусульманская страна - почему то названа "защитницей креста", как христианского символа.

"Это акт террора, который мог случиться и в любой другой стране мира. Гарантий нет ни у кого. Ни одна страна не находится в безопасности. Это происходит в Германии, так же, как и в Ираке. Это терроризм, и у него нет религиозной принадлежности. А двойные стандарты в борьбе с террором не приведут к успеху. Они лишь порождают слабость", - отметил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

В Стамбуле усилены меры безопасности. Террорист объявлен в розыск. Его приметы переданы всем патрулям. Следствие полагает, что преступник может быть выходцем из Центральной Азии.

Сергей Псурцев, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".