Бандеровцы устроили факельное шествие в Киеве

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Сразу в нескольких городах Украины прошли марши националистов. Факельные шествия по случаю очередной годовщины со дня рождения Степана Бандеры стали традицией. Накануне вечером на улицы Киева вышли более тысячи человек. Кроме экстремистских лозунгов, демонстранты выкрикивали ещё и антиправительственные.

Новый год в Киеве начался под устрашающую барабанную дробь. С огромными портретами Степана Бандеры и при свете факелов националисты маршем прошли по главным улицам украинской столицы, передает "ТВ Центр".

На всем пути толпу заводили, выкрикивая лозунги и речевки запрещенной в России украинской повстанческой армии. Так колонна добралась до площади Независимости и, кажется, если надо, могла бы устроить еще один Майдан.

Ветераны УПА в боевой форме своим видом словно подавали пример бритоголовой молодежи, а зажигать огонь национальной агрессии на митинге приучали даже детей. В Одессе без конфликтов во время аналогичного марша все же не обошлось.

Разъяренные идеями борьбы, несколько участников акции попытались напасть на прохожих, которые не были готовы поддержать пламенные речи бандеровцев, чьи возгласы порой превращались в звериный рык.

Манипулируя националистическими настроениями, на Украине их нацеливают на поиск внешнего врага. В канун Нового года президент страны Петр Порошенко, выступая перед военными в Мариуполе, много говорил о защите границ. Но, обращаясь к жителям Донбасса, допустил оговорку по Фрейду.

"Украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина, и мы едины", - сказал Порошенко.

Слова об украинской оккупации Донбасса уже высмеивают в соцсетях сами украинцы. А вот на марше в Киеве не вспоминали о преступлениях бандеровцев и сотнях тысяч их жертв. Зато в толпе слышались и призывы посадить в тюрьму президента Порошенко, а также разобраться с главой украинского МВД Арсеном Аваковым. Его митингующие предлагали повесить на ветке, как собаку, - вполне в духе бандеровцев.

Борис Иванин, Илья Титов, "ТВ Центр".