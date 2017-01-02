Электричка в Подмосковье сбила трех человек: СКР проводит проверку

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В Раменском районе Московской области электричка сбила семью из трех человек – мужчину, его жену и малолетнего ребенка. Погиб один человек. По факту происшествия следователи проводят проверку.

Электропоезд сбил в Раменском районе мужчину, его супругу и малолетнего ребенка, когда семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.

"Мужчина погиб, его жене медпомощь была оказана на месте, пятилетний ребенок направлен в детскую больницу с различными травмами", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит по факту инцидента доследственную проверку. На место происшествия выехали эксперты.

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