Путин выразил соболезнования в связи со смертью князя Димитрия Романова

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Владимир Путин в понедельник выразил соболезнования в связи со смертью князя Димитрия Романова. Президент России отметил, что Романов был настоящим патриотом нашей страны.

Президент России Владимир Путин выразил княгине Феодоре Романовой глубокие соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Искренняя любовь к Родине и своему народу проявлялась в активной благотворительной и меценатской деятельности Димитрия Романовича, в его усилиях, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества. Благотворительный фонд семьи Романовых оказывал бескорыстную помощь детям-сиротам, инвалидам, ветеранам", - отмечается в сообщении.

Князь Димитрий Романович Романов умер накануне в Дании в возрасте 90 лет.