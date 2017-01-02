Берлин призвал обсудить будущее Асада на переговорах в Астане

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Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер допустил участие Башара Асада в переходном процессе в Сирии. По его словам, вопрос о будущем сирийского президента должен быть вынесен на обсуждение в Астане.

Вопрос о политическом будущем Башара Асада должен стать предметом обсуждения на переговорах в Астане, посвященных сирийской проблематике. На этой же встрече нужно обсудить роль оппозиционных формирований в создании переходных органов власти, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Шефер.

"С нашей точки зрения важно, чтобы то, что было объявлено Россией, Ираном и Турцией, а именно намерение уже в ближайшие недели собрать за столом представителей правительства и оппозиции, было реализовано под эгидой и в сотрудничестве с ООН", - приводит слова Шефера ТАСС.

30 декабря российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подготовку к переговорам по сирийскому урегулированию в Астане.

Накануне Совет Безопасности ООН одобрил подготовленную Россией и Турцией резолюцию по Сирии. Члены Совбеза приветствовали усилия Москвы и Анкары по прекращению насилия и началу политического процесса в арабской республике.

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