В "Шереметьево" задержан заявивший о бомбе москвич

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В аэропорту "Шереметьево" полиция задержала москвича, который заявил, что в его багаже находится бомба. Никакого взрывного устройства обнаружено не было.

В воскресенье в аэропорту "Шереметьево" полиция проверила багаж одного из пассажиров, заявившего о наличии бомбы.

"При досмотре личных вещей мужчины опасных предметов обнаружено не было", - сообщили АГН "Москва" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

При этом мужчина нецензурно выражался в адрес полицейских, поэтому был привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".