ВВС Франции нанесли удары по позициям ИГ около Пальмиры

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Французские самолеты нанесли удары по боевикам "Исламского государства" в районе сирийской Пальмиры.

Истребители ВВС Франции ударили по позициям террористов "Исламского государства" (организация запрещена на территории России – прим. ред.) около Пальмиры. Об этом в понедельник заявил французский президент Франсуа Олланд в ходе пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

Олланд также выразил приверженность "переходному политическому процессу", отмечает ТАСС.

В середине декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сирийская армия освободит Алеппо и Пальмиру от террористов. По ее словам, это лишь "вопрос времени".