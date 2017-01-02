ВВС Франции нанесли удары по позициям ИГ около Пальмиры
Теги: обстрел франция Сирийский конфликт
Французские самолеты нанесли удары по боевикам "Исламского государства" в районе сирийской Пальмиры.
Истребители ВВС Франции ударили по позициям террористов "Исламского государства" (организация запрещена на территории России – прим. ред.) около Пальмиры. Об этом в понедельник заявил французский президент Франсуа Олланд в ходе пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.
Олланд также выразил приверженность "переходному политическому процессу", отмечает ТАСС.
В середине декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сирийская армия освободит Алеппо и Пальмиру от террористов. По ее словам, это лишь "вопрос времени".
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