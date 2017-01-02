Посольство сообщило имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

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Российское посольство в Турции в понедельник обнародовало имя россиянки, погибшей в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле. Ее зовут Нурана Гасанова. Жертвами нападения в новогоднюю ночь стали 39 человек, среди них граждане Канады, Франции и Саудовской Аравии.

Посольство нашей страны в Турции в Twitter сообщили имя гражданки России, погибшей при атаке на ночной клуб в Стамбуле.

В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 2 января 2017 г.

Первоначально погибшую сочли гражданкой Азербайджана. В диппредставительстве рассказали, что среди раненых других россиян нет.

Ранее в понедельник турецкие СМИ сообщили, что по подозрению в теракте в Стамбуле задержаны восемь человек. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Нападение на ночной клуб в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Всего жертвами турецкого теракта стали 39 человек, еще 65 человек были госпитализированы. Сбежать преступнику помогла паника, которая охватила присутствовавших на вечеринке. 2 января ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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