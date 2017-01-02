В результате бунта в бразильской тюрьме погибли не менее 50 человек

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В тюрьме бразильского города Манаус произошел бунт заключенных. Погибли не менее 50 человек. Отмечается, что число жертв может существенно возрасти после оценки масштаба инцидента.

От 50 до 60 человек погибли в результате тюремного бунта на северо-западе Бразилии, в городе Манаус. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, беспорядки устроили две враждующие группировки заключенных.

По последним данным, устроившие бунт сдали оружие. Отмечается также, что во время беспорядков сбежали несколько заключенных, однако эта информация пока не нашла официального подтверждения.