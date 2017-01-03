В Стамбуле в ходе спецоперации не удалось задержать напавшего на ночной клуб террориста

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В Стамбуле полиция провела спецоперацию в одном из районов, где, предположительно, мог скрываться террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь. Однако подозреваемого найти не удалось.

В Стамбуле правоохранительные органы провели спецоперацию в районе, где мог находиться террорист, напавший на ночной клуб. Однако найти преступника не удалось, передает "ТВ Центр".

Район преступления по-прежнему блокирован. В результате вооруженного нападения на ночной клуб погибли 39 человек, около 70 получили ранения. Ответственность за стамбульский теракт взяла на себя запрещённая в России организация "Исламское государство". Ранее были задержаны восемь человек, которые могут быть причастны к массовому расстрелу. Однако, по данным турецких властей, главного подозреваемого среди них не оказалось.

"У нас есть отпечатки пальцев, фотографии и вся информация о внешнем виде террориста. Личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время. Мы надеемся, что найдем не только самого террориста, но и его сообщников. Всех тех, кто оказывал ему поддержку в нападении на ночной клуб. Этот теракт в Стамбуле значительно отличается от предыдущих атак в Турции. Эта акция была проведена, чтобы создать раскол в турецком обществе. Но мы не оставим безнаказанными эти подлые нападения",- заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

На новогодние праздники в Турцию приехали туристы со всего мира. Именно поэтому в списке жертв так много иностранцев. Стало известно, что в результате нападения на ночной клуб погибла россиянка - 28-летняя Нурана Гасанова. Эту информацию подтвердили в нашем посольстве в Стамбуле. Прощаться с ней будут в Азербайджане, где девушка проживала в последнее время.

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