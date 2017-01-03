Премьер-министра Израиля Нетаньяху допросили в рамках дела о коррупции
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Полиция Израиля в течение трех часов допрашивала премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в рамках дела о коррупции. Его подозревают в мошенничестве и взяточничестве.
Полиция Израиля завершила допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который подозревается в коррупции. Глава правительства давал показания прямо в своей резиденции в Иерусалиме. Процедура заняла около трёх часов, передает "ТВ Центр".
Так называемый допрос с предостережением, которому подвергся Нетаньяху, является самым строгим методом дознания. Неверные показания считаются попыткой помешать расследованию и лжесвидетельством, что уголовно наказуемо. Какие сведения в итоге удалось получить, не сообщается.
Биньямина Нетаньяху подозревают в мошенничестве и взяточничестве. По версии следствия, он получал подарки от бизнесменов на десятки тысяч долларов и кроме того может быть замешан в другом крупном скандале, связанным с закупкой немецких подводных лодок. Сам премьер все обвинения в свой адрес отрицает.
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