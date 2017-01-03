Сборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею
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Хоккеисты молодежной сборной России обыграли команду Дании в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Хоккеисты молодежной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет победила соперников из команды Дании. Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 4:0, передает "Интерфакс".
В полуфинале россияне сыграют с командой США, которая в четвертьфинале обыграла сверстников из Швейцарии со счетом 3:2.
Чемпионат мира для игроков не старше 20 лет проходит с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.
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