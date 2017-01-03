В США семейная пара подала в суд на Apple из-за смерти дочери в ДТП

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Семейная пара из Техаса подала в суд на Apple из-за смерти своей дочери. Как утверждают супруги, причиной ДТП, в котором погиб ребенок, стало одно из мобильных приложений Apple.

В США семейная пара из Техаса подала в суд на Apple, обвинив компанию в смерти своей пятилетний дочери. Как утверждают супруги, причиной ДТП, в котором погиб ребенок, стало одно из мобильных приложений Apple, передает ТАСС.

Как сообщает телеканал ABC, в декабре 2014 года Джеймс и Бетани Модизетт вместе с двумя дочерьми ехали на автомобиле по трассе недалеко от техасского города Даллас. В их машину врезался автомобиль, за рулем которого находился 20-летний Гарретт Уилхелм. В момент ДТП он пользовался приложением для видеосвязи FaceTime, установленным на его смартфоне iPhone и не заметил впереди стоящий автомобиль. В результате столкновения все члены семьи Модизетт получили серьезные ранения, одной из дочерей выжить не удалось.

Семейная пара подала иск в суд в штате Калифорния, требуя от компании денежную компенсацию. Они обвинили Apple в том, что корпорация не заботится о безопасности своих пользователей и окружающих, так как не блокирует использование приложения FaceTime водителями при езде на высокой скорости.

После ДТП Уилхелму предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и выпустили под залог. Слушания по его делу начнутся в феврале 2017 года.

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