В Германии предотвратили новый теракт с участием грузовика

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Полиция Германии задержала сирийского мигранта по подозрению в планировании атаки на заминированном грузовике. На эти цели он пытался получить 180 тысяч евро от группировки "Исламское государство".

В Германии задержали 38-летнего мигранта из Сирии, который планировал новую атаку на грузовике. Известно, что на эти цели он пытался получить 180 тысяч евро от группировки "Исламское государство", передает "ТВ Центр".

Своих связей с этой организацией подозреваемый не отрицает. Однако, по его словам, никаких терактов в Германии не готовил. Деньги якобы ему нужны были для помощи семье, которая осталась на родине. В ФРГ мужчина проживал уже два года.

"В течение нескольких месяцев задержанный общался с "Исламским государством", чтобы получить от организации деньги, которые пошли бы на осуществление новых атак в Германии. Мы организовали обширные поиски и направили спецгруппу к нему домой. После обысков удалось выяснить, что задержанный планировал закупить машины, перекрасить их под полицейские. Затем загрузить туда взрывчатку и уже на заминированном грузовике въехать в толпу людей", - рассказал заместитель комиссара полиции Уго Мюллер.

19 декабря в Берлине грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина. 12 человек погибли, около 50 пострадали. За рулём был мигрант из Туниса Анис Амри. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ.

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