В калифорнийском городе Пасадена в 128-й раз прошел ежегодный Парад роз

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В городе Пасадена (Калифорния) прошел красочный Парад роз. Посмотреть шоу собрались сотни тысяч людей. В этом году участникам предложили тему "Отголоски успеха".

В калифорнийском городе Пасадена сотни тысяч людей собрались на улицах, чтобы посмотреть красочное шоу, одно из самых грандиозных новогодних представлений – Парад роз, передает "ТВ Центр".

Он стал уже 128-м по счету. В этом году участникам предложили тему "Отголоски успеха". Именно в этом ключе были оформлены 40 передвижных платформ, которые медленно проезжали мимо многочисленных зрителей. Ну и какой же парад без выступления танцоров и музыкантов, которые также старались удивить публику своими импровизациями. В целом получилось зрелищное и динамичное шествие.