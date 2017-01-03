WhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах

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Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о прекращении поддержки старых систем. Приложение уже перестало работать на устройствах с Android 2.1/2.2, iOS 6 и Windows Phone 7, а также на iPhone, работающих на iOS 6.

С началом года популярный мессенджер WhatsApp прекратил работу на устаревших версиях операционных систем для мобильных телефонов. Приложение уже перестало работать на устройствах с Android 2.1/2.2, iOS 6 и Windows Phone 7, а также на iPhone, работающих на iOS 6, передает "Интерфакс".

В заявлении компании отмечается, что эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в WhatsApp.

"Нам было тяжело принять данное решение, но оно необходимо, так как мы стремимся предоставить людям более эффективные способы связи с друзьями, семьей и близкими, используя WhatsApp", - сказано в сообщении.

Кроме того, WhatsApp также собирался с 2017 года прекратить поддержку работы мессенджера на устройствах, которые используют BlackBerry ОС, BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60.

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