Опубликовано селфи подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле

Теги: расследование Теракт террорист турция погибшие стамбул

Турецкая полиция опубликовала "селфи-видео" человека, подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе. На записи мужчины снимает себя на площади Таксим в Стамбуле. Когда было снято это видео – до или после совершения теракта, – пока неизвестно.

Полиция Турции опубликовала "селфи-видео", на котором подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе снимает себя на площади Таксим в Стамбуле. Пока непонятно, проводилась ли съемка до нападения или после, передает "Интерфакс".

Между тем, в Стамбуле правоохранительные органы провели спецоперацию в районе, где мог находиться террорист, напавший на ночной клуб. Однако найти преступника не удалось.

В результате вооруженного нападения на ночной клуб в новогоднюю ночь погибли 39 человек, около 70 получили ранения. Среди жертв трагедии – россиянка, 28-летняя Нурана Гасанова.

Ответственность за стамбульский теракт взяла на себя запрещённая в России организация "Исламское государство". Ранее были задержаны восемь человек, которые могут быть причастны к массовому расстрелу.

Читайте также:

В Стамбуле в ходе спецоперации не удалось задержать напавшего на ночной клуб террориста

Посольство сообщило имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

Группировка ИГ взяла ответственность за теракт в Стамбуле

В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка

Жертвами теракта в Стамбуле стали 39 человек