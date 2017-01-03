На Рождество в Москве ожидается почти 30 градусов мороза
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На Рождество в Москве и области будет очень холодно. Синоптики обещают, что столбики термометра могут опуститься до отметки в минус 30 градусов.
7 января, когда православные будет праздновать Рождество Христово, в Москве и области ожидается почти 30 градусов мороза, переедет ТАСС.
По данным дежурного синоптика центра погоды "Фобос", в ночь на 7 января в Москве будет минус 24-26 градусов, в Московской области - минус 23-28 градусов, местами до минус 31 градуса. Днем в Москве минус 19-21, в Подмосковье - минус 18-23 градуса.
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