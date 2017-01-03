США признали гибель мирных жителей при бомбежках в Ираке и Сирии

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Осуществляемые возглавляемой США коалицией бомбежки в Ираке и Сирии привели к гибели по меньшей мере 188 мирных жителей. Об этом говорится в заявлении для прессы, обнародованном штабом военной операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Около двухсот мирных жителей Ирака и Сирии стали жертвами авиаударов Международной коалиции, которую возглавляют США. Такое признание сделали в штабе военной операции по борьбе с терроризмом, передает "ТВ Центр".

В опубликованном сообщении представители коалиции выразили сожаление в связи с гибелью людей. Речь идёт об авианалётах, которые были частью спецоперации под кодовым названием "Непоколебимая решимость". Она проводилась в течение двух с половиной лет в странах Ближнего Востока.

Отмечается, что самолёты коалиции направляло Центральное командование Вооруженных сил США. По мнению международных правозащитных организаций, число погибших мирных жителей может быть гораздо выше. В октябре сотрудники авторитетной "Эмнисти Интернешнл" заявляли, что жертвами авиаударов в Ираке и Сирии стали как минимум 300 человек. В свою очередь в Пентагоне предпочитают игнорировать подобную информацию, называя её недостоверной.

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