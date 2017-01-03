В Алеппо российские врачи продолжают лечить мирных жителей

Теги: сирия помощь Сирийский конфликт россия

Без внимания Запада остаются призывы к поставкам гуманитарной помощи. На этом фоне российский центр по примирению продолжает доставлять в Алеппо жизненно важные грузы, в том числе, продукты и лекарства. Ученикам местных школ наши военные привезли новогодние подарки: сладости и письменные принадлежности. Необходимую медицинскую помощь жителям Алеппо оказывают российские врачи.

Пятилетний Мухаммад стойко переносит перевязку и спустя несколько минут уже широко улыбается. Бытовая травма, ожог от упавшей свечи, могла обернуться куда более тяжелыми последствиями, если бы не вовремя подоспевшая помощь российских медиков.

Для тысяч жителей восточного Алеппо временным домом в эти дни стал гуманитарный центр аль-Махалиш. Именно здесь был развернут объединенный госпиталь Министерства обороны России и МЧС.

"Люди, приходящие к нам, они зачастую падают в обморок. Потому что они настолько истощены, обезвожены. И прямо на месте пытаемся подкормить. Детям молоко, витамины. Просто для того, чтобы потом в дальнейшем оказывать медицинскую помощь", - рассказал представитель оперативной группы МЧС России Олег Мануйло.

Ежедневно мобильный госпиталь оказывает помощь не менее чем 130 пациентам. Повреждения типичны для военного времени. Прежде всего, это минно-взрывные травмы. Также очень много простудных заболеваний. Нормальной медицинской помощи жители восточного Алеппо не видели многие годы.

Первые дни после ранения – самые важные. Подчас гарантия выживания - попросту вовремя сделанная перевязка. Фуад потерял ногу, подорвавшись на мине. В российский госпиталь он обращается уже не в первый раз.

Работа российских военных медиков в Алеппо началась с трагедии. В результате обстрела со стороны боевиков погибли медсестры Галина Михайлова и Надежда Дураченкова.

"Конечно, очень тяжело было. Но работа есть работа. Собрали всю силу в кулак. Когда на прием приходят дети, приносят младенцев женщины, приходят обожженные. С ампутированными конечностями. Мы, конечно, видим свою необходимость в работе. И осознаем, что кроме нас им никто не сможет помочь", - говорит старшая медицинская сестра госпиталя Наталья Лебедева.

Госпиталь мобильный, но в штате - врачи всех основных медицинских специальностей. Хирург, травматолог, окулист, терапевт, гинеколог и, конечно, педиатр. Многие женщин приходят с детьми на прием, чтоб просто получить консультацию, например, по правильному питанию. Врач показывает и рассказывает о молочной смеси для младенцев.

За время работы в Алеппо российские военные медики оказали помощь и провели консультации уже более чем трем тысячам жителей города.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.

Читайте также:

Алеппо возвращается к мирной жизни

Российские саперы продолжают разминирование Алеппо

Саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США и Германии

В Алеппо обнаружили массовые захоронения людей со следами пыток