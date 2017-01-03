Ассанж назвал обвинения России в кибератаках попыткой дискредитировать Трампа

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Создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объяснил, зачем действующей администрации США потребовалось обвинять Россию в якобы вмешательстве в ход президентских выборов в Штатах. По его словам, это попытки дискредитировать избранного президента Дональда Трампа.

Создатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж считает, что администрация действующего президента США Барака Обамы, обвиняя Россию во вмешательстве в американские выборы, пытается таким образом дискредитировать избранного президента Дональда Трампа.

"Администрация США пытается лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро будет в Белом доме. Они пытаются сказать, что избранный президент Трамп не является законным президентом", — заявил Ассанж.

При этом он еще раз отметил, что не Россия передала WikiLeaks электронную переписку штаба кандидата демократа Хиллари Клинтон, пишет "Российская газета". "Наш источник — не государство", — подчеркнул основатель сайта.

Соединенные Штаты 29 декабря ввели новые санкции в отношении России. В Вашингтоне также решили выслать из страны 35 российских дипломатов. Им было предписано в течение 72 часов покинуть территорию Соединенных Штатов.

Президент России, в свою очередь, выразил сожаление в связи с подобным окончанием работы администрации Барака Обамы. Глава государства заявил, что российская сторона не станет высылать из России никого из американских дипломатов. Путин подчеркнул, что Россия оставит за собой право на ответные меры, однако дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будет выстраивать исходя из политики администрации Дональда Трампа.

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