Каскадеры подготовили для детей необычное новогоднее представление

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В столице проходит Новогодняя елка каскадеров. В этом году экстремалы приготовили захватывающее представление по мотивам эпопеи "Властелин колец".

В Москве, в парке кино и приключений проходит Новогодняя ёлка каскадеров, которую уже давно называют одной из самых необычных в мире, передает "ТВ Центр".

В этом году захватывающее представление проходит по мотивам эпопеи "Властелин колец". Хоббитам Фродо и Сане придется сразиться с орками и злодеями, а помогать им будут Баба Яга на летающим метлоцикле, снегурочка на квадроцикле и Дед Мороз на настоящем богатырском танке. Зрелищные трюки можно будет посмотреть до конца новогодних праздников.

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