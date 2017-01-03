Цены на Brent и WTI обновили максимумы с июля 2015 года

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Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI обновили максимумы с июля 2015 года. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые за полтора года перевалила за 58 долларов, WTI подорожала до 55,24 долларов за баррель.