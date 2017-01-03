На Петровке в Москве прошел первый крестный ход 2017 года

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В субботу вокруг Высоко-Петровского монастыря в Москве провели большой крестный ход - первый в этом году. Во главе шествия несли ростовскую икону святителя Петра и частицу его святых мощей.

Сегодня - день памяти святителя Петра, первого московского митрополита и первого святого Русской церкви, прославленного в Москве.

В кремлевском Успенском соборе состоялось торжественное богослужение. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А вокруг Высоко-Петровского монастыря провели большой крестный ход - первый в этом году, передает "ТВ Центр".

Служители, прихожане и паломники прошли по Петровке, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару. Во главе шествия несли ростовскую икону святителя Петра и частицу его святых мощей. Именно Петр перенес кафедру русских митрополитов в Москву. А у места его захоронения происходили многочисленные чудеса - исцеления.

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