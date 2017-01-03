Акция "Дари радость на Рождество" завершится в январе

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Подарить радость на Рождество. Благотворительную акцию в эти дни проводит православная служба "Милосердие". Каждый желающий может стать Дедом Морозом для тех, кто особенно нуждается в поддержке. Это одинокие пожилые люди, сироты, инвалиды. Для некоторых из них долгожданный подарок - это тёплые вещи и коробка шоколадных конфет.

В эти праздничные дни к ним "не зарастает народная тропа". И пусть нет на посетителях костюмов Деда Мороза и Снегурочки, каждый из них в душе добрый волшебник. И исполняет чье-то желание. Евгения Сидельникова, например, принесла спортивный костюм.

"Мой подарок предназначен для пожилого человека - очень интересная женщина, она была балериной, балериной Большого театра, всем известного. И жизнь сложилась так, что на данный момент она находится на попечении одной из своих учениц, и так же ей помогает как раз вот богадельня, есть возможность сделать подарок такому человеку", - рассказала Евгения Сидельникова.

Евгения в акции "Дари радость на Рождество" принимает участие впервые. Как и все, прочитала истории на сайте и поняла, кому именно хочет помочь. Всего же таких историй двадцать шесть тысяч. Столько подопечных сейчас у православной службы "Милосердие". Это одинокие старики, многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды, бездомные. Им, кстати, помогают очень охотно - приносят и теплые вещи, и мыло с шампунем, и тушенку. Есть в этом году и экзотические подарки.

"Например, это посох дождя, шум океана, барабаны, маракасы, дудочки, флейты. Вот этот барабан отправится в детский дом "Южное Бутово" для детей, с которыми очень сложно найти контакт в силу отклонений в развитии, но с помощью музыки это возможно сделать", - сообщила руководитель благотворительных программ православной службы помощи "Милосердие" Анна Белавина.

Кофе и шоколад вскоре отправятся в пансионат для пожилых людей в Замоскворечье, махровые полотенца - в Марфо-Мариинскую обитель. Впрочем, еще не для всех подопечных готовы подарки.

В семье Дениса и Елены Дедовых четверо детей. Самые младшие - двойняшки Степан и Максим - появились на свет всего полгода назад. Молодой маме приходится с ними нелегко - забот много, а у Лены ДЦП - ходит только с помощью костылей. Однако признается: всегда хотела большую семью, ведь сама выросла в детском доме.

С проблемами и трудностями в этой дружной семье привыкли справляться сами, но о подарках на Рождество, конечно же, мечтают. Старшие мальчишки - об игрушках-трансформерах, а мама - все больше о нужных в хозяйстве вещах. Мультиварка, соковыжималка или блендер очень бы пригодились.

"Нет ничего невозможного", - говорят в службе "Милосердие". Ведь благотворительная акция "Дари радость на Рождество" не закончилась. Она продлится до пятого января, а значит, еще можно успеть исполнить чьё-то заветное желание.

Юлия Богоманшина, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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