Сбой в системах погранконтроля вызвал очереди в аэропортах США

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В США тысячи людей сегодня застряли в аэропортах. Гигантские очереди скопились в зонах погранконтроля. Всему виной масштабный сбой в системе таможенной службы. В ловушке оказались те, кто возвращался домой с новогодних праздников, и иностранные туристы. Многим в толпе становилось плохо. Причину неполадок сейчас выясняют.

Из-за сбоя в компьютерной системе таможенной и пограничной службы в американских международных аэропортах наступил полный хаос. Пассажиры стоят в огромных очередях, сотрудники службы не знают, что им делать, выдача багажа остановлена. Количество людей, которые даже не знают, куда им идти, продолжает увеличиваться.

С раннего вечера тысячи путешественников не получают никакой информации. Некоторые узнают о компьютером сбое только от друзей и знакомых через социальные сети. Аэропорты Майами, Атланты, Бостона, Солт-Лэйк-Сити, Сан-Франциско парализованы.

Люди взывают о помощи в социальных сетях, просто потому, что от сотрудников аэропорта не могут добиться никакой информации. Задержки - от получаса до двух часов. Сбой в программе регистрации и сканирования паспортов подтверждает пресс-служба погранконтроля. Но быстро восстановить систему не удаётся.

На некоторых пунктах паспортного контроля обработку документов начали проводить вручную. Но это едва ли могло сдвинуть огромные очереди. Проведя на одном месте несколько часов, люди начинают возмущаться неспособностью властей разрешить ситуацию.

Появляются слухи о хакерской атаке на компьютерную систему таможенного и погранконтроля. Но поздним вечером ведомство заявляет, что сбой системы не имеет признаков вредоносной атаки.

Сергей Псурцев, Евгения Карих, "ТВ Центр".

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