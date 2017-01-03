Мария Захарова рассказала о своих платьях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что появляется на официальных мероприятиях, в том числи брифингах, в одежде отечественного производства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sputnik Польша рассказал о своем гардеробе. По ее словам, на официальные мероприятия, в том числе на брифинги, она приходит в одежде отечественного производства, пишет "Российская газета".

"Я получаю огромное количество вопросов о том, во что я одета. Вот вам и ответ: одежда российская", — отметила дипломат.

Захарова рассказала, как купила строгое черное платье с пышными рукавами, которое произвело фурор в социальных сетях.

"Когда я приезжала в нем на переговоры за рубеж, коллеги-дипломаты говорили, что это очень красивое платье. А я не знала даже, кто производитель, просто взяла его на вешалке в магазине", — рассказала Захарова.

По ее словам, один раз к ней обратилась российская компания, в одежде от которой она, сама того не зная, несколько раз появлялась на публике. Принять подарок она не могла из-за антикоррупционного законодательства, но пообещала покупать продукцию производителя.

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